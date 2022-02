Le premier hommage à Garrett List aura lieu ce jeudi au Manège Fonck de Liège

"La musique pour les arbres, les arbres pour les gens, les gens pour la musique", "Music for Trees" est un voyage musical, poétique et écologique composé par Garrett List il y a plus de trente ans, dédié aux arbres du monde entier. Denis Punga, metteur en scène : "Il y a 24 arbres qu’il a choisit à différents moments de la journée. Parfois, c’est des arbres qu’il a vraiment rencontré lors de ses voyages. Parfois, c’est des arbres imaginaires. Parfois l’imaginaire de son enfance. Il se rappelle en Arizona où il est né, un arbre qu’il y avait dans un jardin. C’est en fait l’arbre monde on pourrait dire"

Parfois, on ne sait pas si c’est Broadway ou si c’est Stravinsky ou si c’est Jacques Brel avec les orchestres.