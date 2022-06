Le premier garage dédié à la mobilité électrique lancé à Gembloux

Les véhicules électriques sont de plus en plus présents sur nos routes. A Gembloux, un garage familial a décidé de surfer sur cette vague. SM-Motors vient d’intégrer l’enseigne Moobi déjà très développée aux Pays-Bas. L’objectif du gérant Sébastien Meunier est de devenir le premier pôle wallon dédié aux véhicules électriques au sens large : " Nous vendons et entretenons non seulement des voitures neuves de marques chinoises mais aussi des trottinettes, des vélos, des scooters ou encore des motos électriques, sans oublier les bornes de recharge que nous allons mettre à disposition !"

Se lancer dans l’électrique et l’hybride ne s’improvise pas. Les mécaniciens du garage ont déjà suivi des formations et en suivront encore. L’outillage est aussi très spécifique : " On a des douilles, des pinces qui sont isolées et peuvent absorber 1000 volts ! "

Sébastien Meunier estime que Gembloux est l’endroit idéal pour développer ce type de business : " C’est une ville qui devient en quelque sorte la chambre à coucher de Bruxelles. Par ailleurs, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à s’y s’installer et à se développer. Il y a clairement une demande qui va continuer à croître ! "

Si ce garage gembloutois mise désormais sur l’électrique, il n’abandonnera pas l’entretien des véhicules thermiques pour autant et notamment des motor-homes, une autre de ces spécialités. Cela demande de la place. Toutes ces activités seront donc bientôt regroupées dans un nouveau bâtiment situé à Sauvenière, à quelques kilomètres de l’atelier actuel.