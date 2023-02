Le premier gagnant de The Voice Belgique annonce une très bonne nouvelle

En 2012, Roberto Bellarosa remportait le titre de la première saison de "The Voice Belgique". Un an plus tard, c’est à la Malmö Arena en Suède que le jeune chanteur représentera la Belgique à la 58e édition du grand Concours Eurovision de la Chanson, terminant 12e du classement. Tout au long de sa carrière, le chanteur belge a rencontré un très grand nombre d’artistes avec qui il a créé de magnifiques titres. Après une pause musicale, Roberto Bellarosa signait son retour en 2021 avec son titre "Le remède". Un titre très personnel qu’il avait très envie de partager avec le public. Lors de la 10e saison anniversaire de The Voice Belgique, le grand gagnant de la première édition du concours avait fait son apparition sur la scène des Blinds !