Le premier film tourné dans l’espace dévoile son impressionnante bande-annonce

Après un peu plus d’un an d’attente, on découvre les images inédites du premier film tourné dans l’espace.

Rappelez-vous, le 5 octobre, l’actrice russe Ioulia Peressild, le réalisateur Klim Chipenko et le cosmonaute Anton Chkaplerov sont montés à bord de l’ISS afin de tourner leur premier film dans l’espace. Et c’est ainsi, qu’ils ont devancé le projet américain avec Tom Cruise.

Ces images impressionnantes de 3 minutes 17 sont le résultat de 12 jours passés dans la Station spatiale internationale. Un tournage qui n’a pas été facile car ils ont dû s’adapter aux réalités découvertes "là-haut", a raconté le réalisateur.

Pour l’instant, la date de la sortie du film n’a pas encore été communiquée.