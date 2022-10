Le premier festival Outre-Mondes à Charleroi, un festival d’idées et d’actions collectives

Pour la première fois, le festival Outre-Mondes se tiendra dès mercredi au centre culturel de l’Eden à Charleroi jusqu’à dimanche. Un festival d’idée et d’actions collectives dans des mondes en transition. La transition, c’est le fil rouge de cette première édition avec 4 thématiques prévues : le développement urbain, l’économie politique, l’inclusion et l’écologie. Au programme des ateliers, des spectacles ou encore des conférences.

"On constate depuis des années à l’Eden de multiples demandes d’associations, des collectifs qui nous sollicitent pour accueillir des conférences-débats ou des rencontres. On a donc eu envie de les rassembler tout un week-end pour créer une dimension plus festivalière, plus festive à toutes ces conférences. C’est ouvert à toutes et tous, y compris aux enfants, il y a des initiatives et des ateliers qui leur sont destinés. C’est ouvert à tout un chacun, il y aura des évènements très sérieux et d’autres plus festifs mais surtout des choses déstabilisantes, qui questionnent par rapport à la transition et au monde de demain", explique Fabrice Laurent le directeur de l’Eden.

"L’idée c’est de donner l’opportunité aux gens, soit de présenter soit de venir voir ce qui se fait en termes de transition à Charleroi et ailleurs. Pour donner un exemple concret, on va expliquer qu’elles sont toutes les initiatives locales en termes de maraîchage, en termes d’isolation ou encore en termes de déplacement qui se font déjà à Charleroi. Le public va pouvoir écouter, échanger, voir des spectacles et des projections et manger et boire évidemment car c’est un peu la base d’un festival", précise Manon Istasse, coordinatrice de l’évènement.

Le festival se termine ce dimanche 23 octobre. La majeure partie des activités sont gratuites durant les 4 jours. Seuls les spectacles sont payants. Les conférences nécessitent une inscription préalable. Toutes les informations : Eden-Charleroi.be