Le premier décollage de Starship, la plus grande fusée du monde, reporté suite à un problème technique

SpaceX, l’entreprise du milliardaire Elon Musk, a tenté ce lundi le premier vol d’essai de Starship, la plus grande et la plus puissante fusée du monde, destinée à des voyages vers la Lune et Mars.

Initialement prévu à 15h, le décollage avait été légèrement reporté. Il devait avoir lieu vers 15h20 depuis la base spatiale Starbase, à l’extrême sud du Texas aux États-Unis. La météo s’annonçait favorable, mais un souci technique est venu mettre à mal le lancement.

"Une valve de pressurisation semble être gelée, donc à moins qu'elle ne se remette à fonctionner bientôt, pas de lancement aujourd'hui", a finalement annoncé Elon Musk sur Twitter à 15h12.

Les équipes de SpaceX continuaient toutefois à faire tourner le compte à rebours et simuler les opérations de décollage sous forme d'une répétition générale, qui sera stoppée juste avant le moment prévu du lancement. Des dates de repli sont possibles dans la semaine.

Quelques minutes plus tard, SpaceX confirmait sur son compte Twitter que le lancement ne se fera pas ce lundi, précisant que l'équipe "travaille sur la prochaine opportunité disponible".

Du haut de ses 120 mètres, Starship appartient à la catégorie des lanceurs super-lourds, capables de transporter plus de 100 tonnes de cargaison en orbite. Sa puissance au décollage doit être plus de deux fois supérieure à celle de la légendaire Saturn V, la fusée du programme lunaire Apollo (111 mètres).