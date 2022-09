Le premier critère d'un jeune pour postuler à un emploi spécifique ? Son accessibilité

Plus de 1100 jeunes de moins de 30 ans ont répondu à cette enquête portant sur leurs attentes par rapport à un employeur. Dans l’enquête, plusieurs critères ont été proposés aux jeunes et il leur a été demandé de leur attribuer un score.

C’est l’accès au travail qui obtient le score le plus important, 8,4/10.

Trois autres critères atteignent ou dépassent la barre de 8/10. Il s’agit de l’ambiance de travail (8,3), les valeurs humaines de l’entreprise (8,3) et la solidité/stabilité de l’entreprise (8).

Les perspectives salariales (7,7) n’occupent que la 5e position. Elles sont toutefois davantage plébiscitées par les répondants de 24 ans et plus et occupent une importance plus grande dans des perspectives à moyen terme. Les opportunités d’avancement au sein de l’entreprise (7,6) complètent le top 6.

Au-delà des atouts des entreprises, les jeunes répondants sont aussi attentifs aux conditions propres aux postes qui les intéressent. Lorsqu’on leur demande ce qui les motive à se porter candidat à une fonction spécifique, trois éléments ressortent : le fait que le contrat soit à durée indéterminée (8,2), la possibilité de se former (8,2), le contenu de la fonction (7,7).