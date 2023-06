Le premier cimetière de déchets nucléaires en Finlande

Les délais considérables (250.000 ans pour les déchets les plus toxiques) nécessaires pour que les radiations retombent à des niveaux sûrs posent des défis de taille. A titre de comparaison, l'Europe, il y a 250.000 ans, était dans une période glaciaire et occupée par des Néandertaliens et des mammouths, l'Homo Sapiens ayant tout juste émergé en Afrique.

Avant que le niveau de radiation des déchets ne redescende à celui de l'uranium dans son état naturel, la physionomie de l'île d'Olkiluoto pourrait donc avoir drastiquement changé. Dans les prochains millénaires, Olkiluoto pourrait faire partie du continent puisque le littoral finlandais s'étend. Ou bien être submergée du fait de l'élévation du niveau de la mer due au changement climatique, selon Posiva. Mais, insiste l'exploitant, les étuis sont conçus pour résister à des changements considérables.