Le premier "cimetière de CO2" sous la mer du Nord vient d'être inauguré au Danemark.

Ce cimetière de CO2 s'inscrit dans une démarche plus large de captage et de stockage de CO2 (CSC). On compte plus d'une centaine de projets basés sur cette technologie à travers le monde. La plupart se concentrent en Europe et aux États-Unis.

Bien que préconisés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (Giec), ces projets sont toutefois loin de faire l'unanimité. Plusieurs associations et organismes (notamment l'Ademe et Greenpeace) soulignent les infrastructures "très coûteuses" et la consommation d'eau qu'ils nécessitent.

Elles pointent aussi les risques potentiels sur les écosystèmes marins, la planète et la santé humaine.

L'origine même de la technologie CSC a d'ailleurs de quoi questionner. Créés aux États-Unis dans les années 70, ces projets étaient tout sauf écologiques puisqu'ils étaient pensés pour récupérer du CO2 émis par les raffineries afin de les réinjecter dans des champs de pétrole !