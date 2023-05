Le premier cigogneau de 2023 est né au Zwin.

L'heureux événement a été constaté grâce à une caméra dont les images sont retransmises en direct sur le site web du parc ou sur sa chaîne YouTube. Après quelque 33 jours d'incubation, les cigogneaux brisent leur coquille. Ils mesurent alors environ 12 centimètres pour un poids de 70 grammes. Durant leurs premiers jours, les juvéniles, particulièrement vulnérables, sont quasiment couvés constamment par leurs parents, ce qui les rend peu visibles pour les observateurs.

Chaque année, entre 12 et 22 bébés cigognes voient le jour sur le site protégé du Zwin.

D'ici le mois d'août, les jeunes échassiers seront suffisamment grands pour entamer leur migration vers le sud. Six d'entre eux seront équipés d'émetteurs qui permettront de suivre leurs pérégrinations à la trace. Tous les juvéniles seront également bagués.

Le week-end du 20 et 21 mai, le parc naturel a prévu une grande fête pour célébrer ces naissances. A l'aide de jumelles, les visiteurs pourront admirer les nouveau-nés et leurs parents. Une balade le long des supports de nids est aussi prévue. Grâce à une tour spéciale, les visiteurs pourront approcher au plus près certains berceaux et ce, sans déranger leurs occupants.