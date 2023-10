Le premier choc pétrolier en 1973 s’explique aussi par l’effondrement du dollar

Le premier choc pétrolier commence en octobre 1973 dans la foulée de la guerre du Kippour, lorsque – le 16 et le 17 octobre – une série de pays producteurs de pétrole décident de pratiquement doubler les prix du pétrole, de réduire leur production d’or noir et de mettre en place un embargo à l’égard des pays qui soutiennent l’armée israélienne, en particulier les États-Unis. Mais cette guerre n’explique pas à elle seule le 1er choc pétrolier. Pour l’économiste Bruno Colmant, il y a aussi une explication de type monétaire.

Bruno Colmant : "Pour le comprendre, il faut remonter au 15 août 1971. Ce jour-là, le président américain Richard Nixon met fin à la convertibilité du dollar en or. C’est donc la fin de ce qu’on appelle "les accords de Bretton Woods". Ces accords monétaires, qui avaient été conclus en juillet 1944 par 44 pays, dont la Belgique, liaient toutes les devises à l’or. Toutes les devises concernées étaient convertibles ou potentiellement convertibles en or. Mais, en 1971, les Américains y mettent fin. Pourquoi ? Pour deux raisons. D’abord parce que la situation des États-Unis dans le commerce international a changé. Pour faire court, juste après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis étaient exportateurs nets, ils exportaient donc plus de biens et services vers l’étranger qu’ils n’en importaient. Mais par la suite, progressivement, ils sont devenus importateurs nets, ils ont commencé à importer plus qu’ils n’exportaient. Conséquence : il y a eu de plus en plus de dollars à l’extérieur des États-Unis, ce qui correspondait d’ailleurs à l’exigence du dollar de donner de la liquidité au reste du monde par son statut de devise de référence. Le dollar étant par ailleurs la principale devise de réserve dans le monde, les Américains ont fini par être submergés par la quantité de dollars hors des États-Unis et leurs réserves en or étaient insuffisantes pour les échanger contre des dollars. Le 15 août 1971, Richard Nixon met donc fin à la convertibilité du dollar en or, les cours des devises vont devenir complètement flottants, et la valeur du dollar va s’effondrer. Coté en dollars, le pétrole va rapporter beaucoup moins aux pays exportateurs. D’où leur décision d’augmenter le prix du pétrole…"

Est-ce qu’on peut dire que les événements géopolitiques de l’époque – la guerre du Kippour – ont essentiellement servi de catalyseur à une hausse inéluctable des prix du pétrole et donc, aussi, à ce 1er choc pétrolier ?

"Oui, certainement. Ce choc pétrolier a été causé par la conjonction de nombreux éléments, bien sûr, et les éléments monétaires en font incontestablement partie. Quand on regarde les choses avec le recul du temps, on se rend compte que le début des années septante, c’était la fin d’une période, la fin de ce qu’on a appelé les "Golden Sixties" aux États-Unis, les "30 Glorieuses" en Europe. C’est la fin de trois décennies de forte croissance économique, 30 années de reconstruction, de rattrapage après la Seconde Guerre mondiale. Le monde occidental était en fait arrivé à une sorte de saturation au début des années septante, tant en termes monétaires qu’économiques. Et d’ailleurs, les années 1970 ont été caractérisées par un choc économique extrêmement important avec le retour d’un phénomène qu’on n’avait plus connu depuis les années 1930 : le chômage structurel de masse."

Et c’est à cette époque qu’apparaît un néologisme : stagflation. Un mot forgé par la combinaison de deux autres mots, stagnation et inflation…

"Ce terme a effectivement été inventé à l’époque. Les théories économiques dominantes au début des années 1970 étaient celles du célèbre économiste britannique John Maynard Keynes, qui avait en fait posé les bases et les jalons de ce que l’on appelle l’État social. Et Keynes partait de l’idée qu’en fait il y avait deux données qui devaient absolument varier de manière inverse : le chômage et l’inflation. S’il y avait de l’inflation, disait-il, il n’y avait pas de chômage, et s’il y avait du chômage, il n’y avait pas d’inflation. Or, dans les années 1970, on a vu une combinaison de chômage et d’inflation qu’on a donc qualifiée de "stagflation", ce qui a conduit à disqualifier complètement les théories de Keynes. Il est alors apparu comme un économiste tout à fait ringard, en tout cas plus à l’ordre du jour. Ce qui a conduit à faire émerger d’autres penseurs en économie qu’on a appelés les néolibéraux, c’est-à-dire des économistes défendant l’idée que les États devaient absolument se désengager de la gestion économique des pays pour laisser libre cours à ce qu’on appelle l’économie de marché. "

Vous avez évoqué le retour d’un chômage de masse dans les pays occidentaux, avec forcément de fortes tensions sociales. Y a-t-il un lien indiscutable avec le 1er choc pétrolier ?

"Les années 1970 sont une décennie maudite. C’est une charnière entre deux époques, entre d’une part les 30 années qui ont suivi la guerre – une période de rattrapage économique – et, d’autre part, l’entrée dans les années quatre-vingt qui vont se caractériser par le développement considérable de l’économie des services. L’industrie, qu’on appelle aussi la manufacture, commence à perdre en importance. Commence alors une phase exigeant un ajustement sociologique profond en termes de compétences, en termes d’affectation d’emplois à laquelle une génération n’a pas pu s’habituer. Le choc pétrolier, combiné à la détresse monétaire - en ce compris le flottement des devises – a conduit à un chaos complet avec la flambée du chômage et l’envolée de l’inflation. Et c’est en fait dans les années 1970 que les États ont dû commencer à intervenir massivement pour stimuler l’économie par l’endettement public. L’endettement public qu’à l’époque, on croyait plus ou moins temporaire, mais qui est devenu structurel. Prenez le cas de la France, il est très révélateur : la dernière année où les comptes de la France ont été en équilibre, c’était en 1974, cela fait donc presque 50 ans que la France est en déficit budgétaire !"

Avec les années 1980 va débuter une vaste période de dérégulation de l’économie, en ce compris une vague de privatisations, d’abord au Royaume-Uni et aux États-Unis puis un peu partout dans le monde. Peut-on dire que, là aussi, il y a un lien avec le 1er choc pétrolier ?

"On peut immanquablement faire le lien entre l’émergence de ce qu’on appelle le néolibéralisme et la poussée de l’inflation – elle-même liée au choc pétrolier des années 1970. En 1979, Margaret Thatcher devient Première ministre au Royaume-Uni, deux ans plus tard, en 1981, Ronald Reagan est élu président aux États-Unis et ces deux personnalités ont mis en place ce qu’on appelle des politiques économiques néolibérales. Mais en vérité, il y a une personne qu’on oublie souvent, c’est l’Américain Paul Volcker. Nommé président de la FED (la banque centrale américaine) en 1979, Volcker va prendre des mesures radicales pour lutter contre l’inflation dès 1981. Son action a d’ailleurs été assez efficace : en 1981, il augmente les taux d’intérêt jusqu’à 20% et l’inflation, qui était de l’ordre de 10% aux États-Unis, est tombée en 1983 à environ 3-4%. Bon, au passage, il a créé une dépression économique gigantesque pour combattre l’inflation. Mais en tout cas, on peut lier de manière tout à fait étroite l’émergence du néolibéralisme et de l’économie de marché au combat contre l’inflation qui avait pris naissance dans les années 1970."

Avec la guerre en Ukraine, nous avons connu un choc énergétique considérable, les prix du gaz naturel se sont envolés, l’inflation a dépassé les 10%, on reparle de "stagflation"… Peut-on pour autant comparer la situation actuelle avec celle qui prévalait dans les années 1970 ?

"Je crois que la situation contemporaine est plus grave que dans les années septante, parce qu’on vit effectivement ce qu’on appelle une période de stagflation. On voit bien que le taux de croissance de l’économie se rapproche de zéro, tandis qu’on a une inflation qui était de 10% l’année passée et qui sera sans doute de quatre ou 5% cette année-ci. Donc on est en stagflation. Mais ce qui a changé, c’est que dans les années 1970, les États étaient très faiblement endettés et, donc, ils ont pu restaurer un certain niveau de concurrence, de compétitivité et de croissance de l’économie en s’endettant. Or, aujourd’hui, les États sont surendettés. Ce qui veut dire que le levier public pour relancer l’économie n’est plus autant disponible qu’il l’était à l’époque. En revanche, ce qu’on voit moins aujourd’hui, c’est le chômage. On a certes un taux de chômage trop important, mais, en Belgique, le nombre d’heures prestées, par exemple, n’a jamais été aussi important. Il n’y a donc pas d’affaissement de la force de travail comme on avait pu le constater dans les années 1970. Maintenant, soyons prudents, car l’économie de services qui était apparue dans les années 1980 pour remplacer les industries des années 1970 risque d’être affectée par l’essor de l’intelligence artificielle. Et si l’intelligence artificielle joue le même rôle que l’économie de service à 50 ans de distance, on peut imaginer un choc d’emplois très important ou un choc de productivité très important dans les prochaines années."

Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer…

"Oui, parce qu’on ne connaît pas les effets de cette intelligence artificielle. Mais je crois que nous n’y sommes d’abord pas préparés et qu’ensuite, les effets seront bien plus importants qu’on ne l’imagine. Nous sommes en train d’assister à une accélération du progrès qui pourrait complètement perturber le marché de l’emploi, comme on l’avait vu dans les années 1980 avec le début de l’essor de l’informatique. Imaginez le cocktail dans lequel se combineraient les problèmes environnementaux, les problèmes soulevés par le progrès technologique et les problèmes sociaux que tout cela poserait dans un contexte de stagflation, c’est-à-dire une combinaison de stagnation économique et d’inflation."

Est-ce que les événements des années 1970 et l’enchaînement qui a suivi est suffisamment enseigné et maîtrisé dans les universités en Belgique pour justement être en mesure de tirer les leçons de ce qui s’est passé à ce moment-là et, peut-être, trouver des solutions innovantes pour relever les défis contemporains ?

"Je crois que la matière n’est plus enseignée. Moi, j’ai eu la chance de rentrer à l’université dans les années 1970, donc on devait étudier ces événements. Mais elle est tellement peu enseignée à notre époque que, lorsqu’on a eu cette poussée d’inflation en 2022, les banques nationales – dont la Banque nationale de Belgique, mais aussi la Banque centrale européenne – ont dû faire aveu d’impuissance parce que leurs modèles n’avaient pas été rodés pour les phénomènes d’inflation. Ce qui veut dire que les leçons de l’histoire ont été oubliées. Or, on sait que l’inflation est un phénomène monétaire qui revient à intervalles réguliers. On est peut-être à l’aube de changements qui vont se complexifier, mais se corréler en même temps, pour lesquels les modèles de prédictions économiques ne sont pas préparés. Et, pour moi, le principal phénomène qui n’est pas paramétré et qui n’est pas intégré dans la gestion politique et la gestion sociale, c’est cette fameuse intelligence artificielle qui est peut-être un bouleversement comparable à l’émergence d’une nouvelle économie, comme l’économie de services dans les années 80 et qui intervient encore aujourd’hui pour à peu près 75% de la richesse nationale."