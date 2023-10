"Le premier choc pétrolier a incontestablement provoqué une prise de conscience de la valeur de l’énergie dans les pays industrialisés"

Philippe Charlez est expert en questions énergétiques auprès de l’Institut Sapiens à Paris. Il a publié plusieurs livres sur les grandes questions énergétiques contemporaines, notamment "Les 10 commandements de la transition énergétique" (VA Editions) et "

Quelles sont pour vous les causes principales du choc pétrolier de 1973 ?

Philippe Charlez : "Le déclenchement du premier choc pétrolier reste toujours très discuté aujourd’hui. La première version mêle le pan-nationalisme arabe – teinté d’une une volonté très nette d’émancipation par rapport à une ère coloniale qui est encore finalement extrêmement récente – et une volonté des pays producteurs de pétrole de faire augmenter largement les prix du baril. Il faut dire que le prix du pétrole était tout à fait sous-évalué avant le premier choc pétrolier. C’était le règne des consommateurs : les pays consommateurs imposaient les prix aux pays producteurs, en l’occurrence un prix très bas, de l’ordre de 1 dollar le baril depuis 1960 jusqu’en 1972 à peu près. Au début des années 1970, on passe dans ce que j’appellerais le règne des producteurs, c’est-à-dire que ce sont les producteurs et non plus les consommateurs qui vont décider les prix. Évidemment, les pays industrialisés avaient construit leur croissance économique des années 60 à partir d’un pétrole extrêmement bon marché. La hausse des prix va complètement changer la donne et arrêter net la croissance économique – inédite – des pays de l’OCDE.

A côté de cette première approche, il y en a une seconde, plus discutable sans doute mais avec tout de même des arguments sérieux. La thèse est la suivante : certes, l’augmentation des prix du pétrole arrangeait forcément les pays producteurs mais elle arrangeait aussi les Etats-Unis et la Grande-Bretagne parce qu’un pétrole beaucoup plus cher leur permettait de valoriser des ressources offshore qui n’étaient pas valorisables à 1 dollar par baril et qui le devenaient à cinq ou 6 dollars par baril. Et il est vrai que les grands champs pétrolifères du golfe du Mexique et de la mer du Nord ont été développés après le premier choc pétrolier."

Au tournant des années 1960-1970, les Etats-Unis produisent de moins en moins de pétrole. Est-ce que ce fait a joué un rôle majeur dans ce que vous appelez la 'fin de règne' des consommateurs au profit des producteurs ?

"C’est un élément important, oui. Pour les États-Unis, 1970 correspond effectivement à un pic pétrolier. A l’époque, d’ailleurs, le président américain Richard Nixon a fait un discours pour avertir ses concitoyens du risque de dépendance énergétique croissante des Etats-Unis. Et donc, effectivement, les Américains avaient tout intérêt à développer de nouvelles ressources pour limiter leur dépendance. Au fil du temps, les Etats-Unis ont fini par devenir dépendants à 70% du pétrole extrait à l’étranger ! Ils ne sortiront de cette situation de dépendance massive qu’à partir de 2006, avec l’émergence du pétrole et du gaz de schiste. Ce qu’il faut savoir, et c’est un facteur important aussi évidemment, c’est qu’avant le premier choc pétrolier, on fabriquait encore beaucoup d’électricité à partir de pétrole, tout simplement parce que le pétrole était bon marché. Mais avec un baril dépassant les dix dollars avec le choc pétrolier de 1973, produire de l’électricité dans des centrales au fioul était devenu complètement non économique. Car au-delà des questions de dépendance et de souveraineté, il y avait aussi une question de coût. Ce qui va conduire les pays occidentaux à développer des énergies alternatives pour produire de l’électricité : le gaz, le charbon et, bien sûr, l’énergie nucléaire."

Le choix de développer une filière nucléaire est donc clairement lié à ce choc pétrolier de 1973…

"Absolument, et en particulier aux Etats-Unis et en France. A l’époque, il ne s’agit pas du tout de choisir l’énergie nucléaire pour décarboner la production d’électricité, personne ne parle de climat à l’époque. Mais le nucléaire a un double avantage : 1. il se substitue au pétrole pour produire de l’électricité ; 2. il offre une certaine indépendance énergétique. Mais il y a une énorme différence entre les hydrocarbures – le pétrole ou le gaz – et le nucléaire. Et cette différence, c’est que le nucléaire est une industrie d’investissement. Dans le prix du mégawattheure, le coût du réacteur nucléaire compte pour 85%, alors que le coût du combustible - l’uranium - est assez marginal, quelques pourcents à peine. Autrement dit, les centrales nucléaires sont assez peu dépendantes de la volatilité éventuelle du prix de l’uranium. Pour le gaz ou le pétrole, c’est exactement le contraire : les installations sont peu coûteuses, alors que le prix de la matière première est non seulement très volatil, mais il va représenter une partie très significative du prix du mégawattheure."

Avec ce premier choc pétrolier, beaucoup de pays occidentaux – dont la Belgique – ont pris des mesures pour limiter la consommation d’énergie. C’est l’époque des fameux dimanches sans voitures, de la limitation de la vitesse sur les autoroutes, le rationnement de l’essence aux Pays-Bas, etc. Est-ce que cette préoccupation forcée pour les économies d’énergie a un peu été oubliée dans les décennies ultérieures ?

"Le premier choc pétrolier amorce incontestablement une prise de conscience de la valeur de l’énergie dans les pays de l’OCDE. C’est effectivement à ce moment-là que sont mises en œuvre des politiques d’économie d’énergie qui n’existaient pas avant. Des progrès ont été réalisés dans beaucoup de domaines. Prenez l’exemple des automobiles : au début des années 1970, elles consommaient en moyenne 15 litres aux 100 kilomètres ; aujourd’hui, la moyenne, c’est six litres aux 100. Autre chiffre à prendre en compte : depuis 2000, les pays de l’OCDE ont quand même baissé de 27% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et si certains ont l’impression que pas grand-chose n’a été fait, c’est en réalité parce que la progression fulgurante de la consommation des pays émergents – ils ont doublé leurs émissions de gaz à effet de serre – occulte largement tous les efforts qui ont été faits en matière énergétique et en matière d’émission de gaz à effet de serre dans les pays de l’OCDE."

Pour autant, n’aurait-on pas pu – ou dû – en faire plus, par exemple en isolant massivement le parc immobilier ou en développant massivement aussi le transport par rail ?

"Une tonne de marchandises transportées par train nécessite huit fois moins d’énergie qu’une tonne de marchandises transportées par camion, c’est un fait. Et pourtant, si vous regardez ce qui s’est passé en France – je n’ai pas étudié le cas belge, mais ça devrait être à peu près pareil – vous constaterez que le fret routier a été multiplié par deux depuis 2000 alors que le fret ferroviaire a diminué de moitié. Donc, oui, c’est un des leviers majeurs qu’il faut activer pour faire des économies d’énergie et décarboner le plus possible le transport de marchandises. On n’a pas suffisamment investi en la matière, c’est clair. Cela dit, ce n’est pas simple, il y a toute une chaîne logistique à organiser, en sachant qu’on ne pourra pas se priver totalement du camion, tout simplement parce que, par définition, le train et le bateau ne peuvent pas arriver partout."

Et l’isolation des bâtiments ?

"Là aussi, c’est un fait, on a laissé dériver le parc immobilier, encore plus en Belgique d’ailleurs qu’en France et encore plus en Wallonie qu’en Flandre. Alors qu’effectivement, les économies d’énergie et la décarbonation via l’habitat sont efficaces pour tous mais, surtout, pour ce qu’on appelle les passoires énergétiques. Là, il est possible d’économiser pas mal d’énergie sans devoir trop investir. Mais dès que vous arrivez sur des biens immobiliers avec des coefficients supérieurs, disons de A à C, là, il faudrait investir énormément d’argent pour dégager des économies relativement faibles. France Stratégie a publié récemment un rapport qui montre que la tonne décarbonée dans cet habitat avec ces coefficients supérieurs pourrait coûter jusqu’à plus de 1000 euros. Ces 1000 euros représentent ce que coûte la tonne de CO2 évitée, à comparer à moins de 100 euros la valeur de la tonne de CO2 cotée sur le marché du carbone. Ce n’est pas économiquement viable. Donc ce qui freine la rénovation de l’habitat, c’est d’abord le coût."