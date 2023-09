Le premier chien-renard connu au monde découvert au Brésil après avoir été heurté par une voiture

Un animal a été renversé en 2021 par une voiture au Brésil, en arrivant chez le vétérinaire, il présentait des traits typiquement canins mais également des traits de renard : de grandes oreilles pointues, une fourrure rêche et épaisse et un museau long et fin.

Une fois rétablie du choc avec la voiture, la femelle non-identifiée s’est montrée être un parfait mélange des comportements attendus d’un chien et d’un renard. Méfiante et distante d’un premier abord, elle apprécie la caresse après des semaines au contact des humains ; aboie comme un chien mais se déplace comme un renard ; joue avec des jouets comme un chien mais n’accepte que des rongeurs vivants pour se nourrir.