Le premier chantier de Martinez avec le Portugal ? "Gérer le cas Cristiano Ronaldo"

La Tribune est de retour après une longue trêve notamment due au Mondial au Qatar. Et avec elle l’InstaLive a repris. L’occasion de réagir à chaud sur la nomination de Roberto Martinez, désormais ex-sélectionneur des Diables, à la tête de l’équipe nationale portugaise.

Benjamin Deceuninck : "Cela veut dire qu’il se plaît dans ce rôle de sélectionneur national. On sait que parfois, les sélectionneurs nationaux en ont marre de ce rôle-là, parce qu’il n’y a pas le contact quotidien avec les joueurs, le terrain… Sans doute que son expérience avec la Belgique lui a permis de se rendre compte qu’il adorait ce rôle-là, où il y a moyen de prendre un peu de recul."

La tâche ne s’annonce pas aisée pour autant : "Après il faut quand même se rendre compte qu’il reprend là, une nation avec un des plus gros potentiels au niveau mondial. Même si à la dernière Coupe du monde ils ont été éliminés en quart par le Maroc, contre nous en huitième de finale à l’Euro. Il suffit de voir la liste du Portugal lors des deux derniers gros événements pour se dire waw mais quel potentiel énorme ils ont ! Il aura à la fois la bonne matière pour travailler, comme chez nous quand il est arrivé, c’est vraiment un peu le même cas de figure, et il aura aussi la pression médiatique. Peut-être même encore plus au Portugal que chez nous. Là il ne va pas pouvoir se louper, faire les choses à moitié, il va devoir avoir des résultats tout de suite. Il va devoir sans doute au moins atteindre une demi-finale à l’Euro en Allemagne."

Martinez va-t-il être celui qui mettra un terme à la carrière internationale de Cristiano Ronaldo?

Une jolie reconnaissance : "Bravo à lui. Ça veut dire qu’il a été valorisé par son travail chez nous. Ce n’est pas passé inaperçu malgré les critiques, en partie justifiées sur sa fin de parcours chez nous. On a vu qu’il y avait beaucoup de sélectionneurs qui avaient été virés après la Coupe du monde. Je pense qu’il a des qualités, il va pouvoir le montrer dans un autre contexte. Je lui souhaite bonne chance parce qu’humainement je pense qu’il n’y a pas grand-chose à lui reprocher, tous ceux qui l’ont côtoyé le confirmeront. Il ne changera pas, avec sa communication très lisse, son mode de fonctionnement parfois un peu conservateur mais je pense que c’est aussi un amoureux du beau jeu donc moi j’ai hâte de voir comment le Portugal va jouer. Le problème du Portugal lors des dernières compétitions, c’est qu’ils avaient les joueurs mais pas le style de jeu. On va voir s’il va être capable d’amener un fond de jeu un peu plus sympa à voir pour le Portugal. Et je pense qu’il y a de belles raisons d’y croire parce qu’il y a vraiment des joueurs exceptionnels."

Benjamin de conclure : "Il va devoir, et cela va être intéressant de voir comment, gérer le cas Cristiano Ronaldo. Martinez va-t-il être celui qui mettra un terme à la carrière internationale de Cristiano Ronaldo ? Ça va être intéressant de voir comment il va gérer cela."

Notons que lors de sa première conférence de presse avec le Portugal, Roberto Martinez a affirmé qu’il contacterait personnellement les 26 joueurs qui ont disputé la dernière Coupe du monde.