Le premier camion électrique de ramassage des poubelles de Belgique est à Bruxelles

C’est parfois le cauchemar des habitants alors que le soleil pointe à peine le bout de son nez le matin : le bruit des camions de ramassage des sacs-poubelles dans la rue. Mais en région bruxelloise, depuis le 1er juillet, certains habitants ont peut-être pu dormir un peu plus tard que d’ordinaire.

Tout cela grâce à un nouveau camion de collecte qui vient d’être acheté par l’Agence Bruxelles Propreté. Un peu plus de 19 tonnes, blanc, encore l’air neuf, c’est sous le capot que se situe sa véritable différence. L’engin est en effet alimenté par un moteur et des batteries électriques. La principale différence ? "C’est le bruit. Ou plutôt l’absence de bruit du moteur", explique le chauffeur du jour Kevin De Proost depuis sa cabine. "Pour moi c’est beaucoup plus apaisant de travailler dans ces conditions".

Ça permet de bien s’entendre quand on veut parler à son collègue. S’il y en a un qui n’entend pas l’autre c’est plus compliqué

A l’arrière, les deux jeunes hommes qui ramassent aujourd’hui les sacs blancs dans ce quartier de Berchem-Sainte-Agathe confirment. "C’est plus reposant pour nous, pour les oreilles", sourit Fayçal. "Et puis ça permet de bien s’entendre quand on veut parler à son collègue. S’il y en a un qui n’entend pas l’autre c’est plus compliqué".

D’après l’agence Bruxelles-Propreté et son porte-parole Adel Lasouli, "les performances de collecte de ce camion sont les mêmes que celles d’un camion traditionnel avec un moteur diesel, à savoir qu’il peut contenir entre 5 et 6 tonnes de déchets. Une fois chargées, les batteries ont une autonomie de 200 kilomètres. Or, les chauffeurs nous disent que, jusqu’ici, lorsqu’ils rentrent d’une journée normale de tournée, le camion compte encore les 3/4 de sa charge de batterie. C’est donc très encourageant. Lorsqu'elles sont complètement vides, il faut compter 10 heures de charge pour que les batteries soient à nouveau remplies".