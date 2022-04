Le premier bombardement massif de civils il y a 85 ans : peut-on comparer Guernica et Marioupol en Ukraine ?

Les bombardements de 1937 et de 2022 font indéniablement de Guernica et Marioupol deux villes martyres, comme le fut Alep il n’y a pas si longtemps. Des villes presque anéanties où la population civile fit les frais de la technologie militaire. Là où les situations se rejoignent, c'est dans les bombardements justement, dans la volonté de l'agresseur de casser la résistance : casser la résistance des Basques à Guernica et celle des Ukrainiens à Marioupol.

"La guerre ukrainienne n’a pas grand-chose à voir avec la guerre d’Espagne de 1936-1939", analyse Angel Viñas. L’historien pointe des circonstances et un contexte différents :"La guerre d’Espagne a beaucoup à voir avec l’empressement des puissances fascistes à préparer leur assaut contre la sécurité européenne." Il rappelle aussi la timidité des démocraties de l’époque et "leur aliénation, qui a vu des "rouges" des quatre côtés."

En Espagne, alors que le Front Populaire, une coalition de gauche alliant républicains et communistes, est au pouvoir depuis février 1936, plusieurs généraux stationnés au Maroc, parmi lesquels Franco, déclenchent le "golpe", le coup d’État. Une guerre civile s’en suit. Les puissances étrangères signent un pacte de non-intervention, y compris l’Allemagne et l’Italie… qui ne le respecteront pas. Dans cette guerre civile où la propagande joue un rôle clé, les nationalistes espagnols accuseront même les républicains d’avoir incendié Guernica, semant le doute dans la population espagnole.

"Dans le conflit espagnol", poursuit Angel Viñas, "l’Union soviétique de l’époque est venue en aide à la République espagnole assiégée. Le Royaume-Uni et la France, par omission, s’y sont opposés. Les États-Unis de l’époque, mieux vaut ne pas en parler. Et les puissances fascistes ou peu démocratiques ont fait leur jeu, même si elles sont intervenues en hommes et en matériel en si grand nombre qu’elles ont fait pencher la balance en faveur de Franco".

Alain Collignon évoque lui des aides de nature différentes à la république espagnole : une aide militaire de l'URSS contre espèces sonnantes et trébuchantes du Trésor républicain, une aide militaire plus discrète du gouvernement Blum en France (canons, mitrailleuses, avions). "Le gouvernement Blum a également laissé passer vers l'Espagne des volontaires issus de tous pays, recrutés essentiellement dans les milieux antifascistes, avec le renfort de prolétaires tentés par l'aventure et la solde, [...] dans le rang des Brigades internationales", ajoute-t-il.