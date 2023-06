Le premier album de Queen, "Absolution" de Muse et Status Quo dans Soundtrack sur Classic 21

Dans Soundtrack ce dimanche, Laurent Debeuf et Laurent Rieppi évoquent les 50 ans du premier album de Queen, sorti le 13 juillet 1973, avec des classiques comme "Keep Yourself Alive" et une première ébauche de "Seven Seas of Rhye".

Dominique Ragheb revient quant à lui sur les 20 ans de l’album Absolution de Muse, le troisième album studio du groupe sorti en 2003. Absolution a un ton nettement plus sombre et plus lourd musicalement que son prédécesseur, Origin of Symmetry, avec des paroles axées sur des concepts théologiques et apocalyptiques.

Et dans Micro-Sillon, c’est l’album Piledriver de Status Quo qui est présenté par Walter De Paduwa.