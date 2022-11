Le premier acte de naissance en faveur d’un métis a été délivré ce mercredi

Le premier acte de naissance en faveur d’un métis – ces enfants d’une mère africaine et d’un père colonial belge, nés dans les années 1940 et 1950 au Congo belge, au Rwanda ou au Burundi et arrachés à leur famille par les autorités belges – a été délivré ce mercredi à la maison communale de Wuustwezel (province d’Anvers) en présence du ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne.

Ce dernier a appelé tous les métis de Belgique qui ne disposent pas d’un acte de naissance à se rendre à leur administration communale afin que l’État belge puisse régler ce problème.

L’État belge a arraché ces enfants à leurs mères parce qu’il estimait que les femmes africaines ne pourraient pas élever correctement un enfant d’origine partiellement européenne. Ils ont été placés dans des orphelinats ou des foyers d’accueil en Belgique, sans connaître leur vraie famille. Leurs actes de naissance étaient faux, manquants ou refusés par les autorités belges. Beaucoup de ces enfants métis, et plus particulièrement ceux placés ans des familles d’accueil belges entre 1959 et 1962, n’ont dès lors pas d’acte de naissance, ce qui est discriminatoire et crée de nombreux problèmes administratifs pour les personnes concernées.