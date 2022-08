Le Préhistomuseum, au cœur d’une zone de 30 hectares de forêt

Vivre ici vous invite au Préhistomuseum de Flémalle ! Participez à notre concours et remportez peut-être vos entrées valables jusqu’au 31 décembre 2022.

Le Préhistomuseum de Flémalle et sa grotte sont situés au coeur d’une zone Natura 2000 au sein d’un lieu exceptionnel de 30 hectares de forêt en bord de la Meuse. L’ancien Préhistosite de Ramioul est à la fois un musée et un parc pour les familles axé sur la Préhistoire. Partez sans attendre à la découverte du Préhistomuseum, de ses expositions permanentes et temporaires, de sa grotte et de son parc !

Plus d'infos