Le pouvoir thérapeutique des jeux vidéo.

Mike Wilson, co-fondateur de Devolver Digital, et Ryan Douglas, fondateur et ancien PDG de la société de dispositifs médicaux Nexter, en font le pari en annonçant la création de DeepWell Therapeutics (DTx). Un premier éditeur de jeux vidéo "capables à la fois de divertir et d'offrir, d'améliorer et d'accélérer le traitement d'une série de problèmes de santé répandus".

Les jeux vidéo représentent une solution de santé qu'il faut saisir, selon les créateurs.

"Notre média est souvent jugé sévèrement pour ses effets négatifs présumés sur l'esprit et le corps", a déclaré Mike Wilson, cofondateur de DeepWell, dans un communiqué. "Mais les scientifiques qui étudient les jeux vidéo, ainsi que les développeurs qui les conçoivent au plus haut niveau, savent déjà que le contraire est vrai."

Un comité d'experts médicaux et de l'industrie du jeu vidéo travaillent depuis un an afin de développer ces nouveaux outils sanitaires. Les premiers jeux devraient sortir à l'horizon 2023 et serviraient à traiter la dépression, l'hypertension ou l'anxiété légères, révèle Axios.