Le pouvoir des petites tâches pour mieux s'organiser et gagner en efficacité au travail.

Dans le travail au quotidien, le manque d’attention, l’impression de crouler sous le travail et de se voir confier des tâches insurmontables sont chose courante. Les guides pour s’organiser et prioriser ne manquent pas. Et puis l’intérêt pour le développement personnel, qui invite à devenir "la meilleure version de soi-même" (plus efficace et plus productive), montre aussi que les travailleurs souhaitent prendre la problématique à bras le corps.

Pourtant, "la plupart des organisations ne sont pas douées pour établir des priorités", note dans la newsletter de Quartz Banks Benitez, ancien dirigeant d’Uncharted, spécialiste de l’avenir du travail et du leadership conscient. "La plupart des dirigeants ne le sont pas non plus. Je n'ai pas la capacité innée de prioriser le travail le plus important."

Pour beaucoup de salariés, l’organisation des tâches à réaliser n’est pas naturelle. Et précisément dans la question de la priorisation, le pouvoir des petits actes, la hiérarchisation des petites tâches peuvent apporter une réponse à cette grande question.