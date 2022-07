Le pouvoir d'achat des ménages devrait repartir à la hausse en 2023

Alors que 2022 est plombée par une inflation galopante et des prix records de l'énergie, le pouvoir d'achat des ménages devrait repartir à la hausse dès 2023, selon les perspectives économiques régionales 2022-2027, publiées lundi par le Bureau fédéral du Plan et les trois instituts régionaux de statistiques (l'Iweps wallon, le SVR flamand et l'IBSA bruxellois).

En 2020 et 2021, les ménages ont pu compter sur des mesures publiques de soutien pour faire face au ralentissement de l'économie dû à la pandémie de coronavirus et ainsi limiter la casse en termes de perte de pouvoir d'achat. Si la crise sanitaire n'entraîne plus de confinement et fermetures, la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie sont venues noircir le tableau. La forte inflation fait ainsi baisser le pouvoir d'achat en 2022 et, ce, dans les trois Régions.

Indexation des salaires

Le revenu réel par habitant devrait toutefois repartir partout à la hausse en 2023, grâce notamment à une indexation des salaires et des allocations sociales supérieure à l'inflation cette année-là, prévoient le Bureau fédéral du Plan, l'Institut bruxellois de statistiques et d'analyse, Statistiek Vlaanderen et l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique.