Le « pouly-troc », une manière de donner une seconde vie à vos jeux de société

Le jeu de société qui vous plaisait hier ne vous tente plus trop aujourd’hui ? Vous n’avez plus de place pour l’entreposer chez vous ? Votre enfant grandit et vous ne savez plus quoi faire de tous ces jeux de société ? À Rochefort, le magasin " La poule aux jeux d’or " a une solution : le " pouly-troc " !

Le deal est simple : vous venez au magasin avec votre jeu de société et vous recevez un bon d’achat en contrepartie. Bien entendu, Anne-Cé Paul, responsable de " La poule aux jeux d’or ", n’accepte que les jeux complets et en bon état. Une fois la vérification effectuée, il est étiqueté et remis en rayon avec les boîtes neuves.

Pour la gérante, cet échange profite à tout le monde. D’ailleurs, depuis le lancement de ce concept en septembre, elle voit défiler plus de monde dans son magasin. " La situation économique est un peu morose ", constate-t-elle au micro de Matélé. " Je sens que les gens sont inquiets. Donc, je me suis demandé s’il n’y avait pas moyen de redynamiser un peu tout ça, de permettre à tous d’avoir accès à des jeux de société et au bonheur qu’ils procurent. C’est important de donner l’opportunité à tous de continuer à jouer et à en tirer les bénéfices. "

>> Retrouvez le reportage complet de Matélé : " Ça permet de s’offrir quelque chose de nouveau "