Le "Poulidor des étapes du Tour" Jasper Stuyven en rigole : "Pourquoi ce sera la bonne cette année ? Parce que je suis marié"

S’il y a bien un coureur dans le peloton qui a un vrai contentieux avec le Tour de France, c’est Jasper Stuyven. Lui, qui est toujours bien placé sur la Grande Boucle mais qui n’a encore jamais levé les bras.

Depuis ses débuts sur le Tour en 2016, Jasper Stuyven totalise 24 top 10… pour 0 victoire. Son année la plus frustrante ? Le cru 2020 où il a signé dix Top 20 en 21 étapes mais sans jamais parvenir à s’imposer. Forcément, tout doucement, ça commence à trotter dans la tête du "Poulidor des étapes", qui croit malgré tout en sa bonne étoile : "C’est toujours une course différente des autres. Le Tour de Belgique et les championnats de Belgique se sont bien passés pour moi, c’est bon pour le moral. Les ambitions restent les mêmes que lors de mon 1e Tour, c’est de gagner une étape. Les autres années, j’étais plusieurs fois très proche. J’espère que ça va changer cette année. Pourquoi cette année sera la bonne ? On verra… peut-être parce que je suis marié (rires)."

Membre d’une équipe Lidl-Trek qui a très fière allure et qui pourrait briller sur plusieurs tableaux, Stuyven en est conscient mais reste humble : "On peut dire qu’on marche très bien cette année. On a presque 20 victoires, normalement c’est notre bilan à la fin de saison. Tous les coureurs ont fait des bons résultats. C’est chouette d’être au départ avec une équipe aussi forte. Un nouveau maillot ? Oui, ça change d’avoir Lidl avec nous, c’est chouette pour le budget futur."