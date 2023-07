Le poulet, un autre signe de "l'époque de l'humain".

L'omniprésence des poulets fournit un autre indice de ces bouleversements : partout où se trouvent des humains, on retrouve les restes de leur source préférée de protéine animale. On compte aujourd'hui quelque 33 milliards de ces volatiles selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). La biomasse des poulets domestiqués pèse plus de trois fois celle de toutes les espèces d'oiseaux sauvages combinées.

Au moins 25 millions sont tués chaque jour pour devenir du poulet tikka au Penjab, des yakitoris au Japon, un yassa au Sénégal ou des nuggets dans les KFC ou autres McDonald's du monde entier. Contrairement au bœuf ou au porc, qui font l’objet d'interdits dans certaines religions, le poulet est quasiment universel.

"Les poulets sont un symbole de la manière dont notre biosphère a changé et est désormais dominée par la consommation et l'utilisation des ressources au profit des humains", résume Carys Bennett, qui a quitté l'université pour rejoindre l'association de défense droits des animaux PETA. "La masse énorme des os de poulet jetés dans le monde entier laissera une trace évidente dans les analyses géologiques du futur", conclut-elle.