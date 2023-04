"Le Poulain" montre le monde politique comme vous ne l’avez jamais vu

De prime abord, Mathieu Sapin ne s’intéresse pas spécialement à la politique. D’ailleurs, il est à l’origine non pas réalisateur, mais dessinateur de bandes dessinées. Un métier qu’il exerce pour le compte de divers journaux et éditeurs avant d’être engagé chez Delcourt pour dessiner la série "Feuille de chou", mêlant journalisme et bande dessinée. Lui qui jusqu’à présent crayonnait des histoires de fictions est alors amené à réaliser plusieurs reportages, dont il rendra compte en dessin.

Dans les mois qui suivent, il publie ainsi un album sur les coulisses du tournage du film "Gainsbourg, vie héroïque", puis un autre sur le journal "Libération", à l’issue d’une période d’immersion de six mois au sein de la rédaction de celui-ci. Toujours dans la même veine, il se lance ensuite dans un récit en bande dessinée de la campagne présidentielle de François Hollande, qui a bien voulu le laisser le suivre à travers ses pérégrinations. "En étant sur le terrain, je me suis pris au jeu et j’avais l’impression d’être dans une série. Il y avait des personnages et c’était trépidant, excitant" rapporte-t-il au micro d’un journaliste du Mag du ciné.