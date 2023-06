Le poste médical de garde de Rhisnes a 10 ans

En 2013, un poste médical de garde était créé à Rhisnes pour répondre aux besoins de la population de cinq communes : La Bruyère, Eghezée, Gembloux, Fernelmont et Wasseiges. En 10 ans, la structure a totalisé 60.555 contacts patients qui ont donné lieu à une consultation, une visite ou un avis médical.

Le poste de garde est accessible sur rendez-vous 24h/24, chaque week-end et jour férié. Cette structure offre non seulement un service de proximité à la population mais a aussi permis de soulager les médecins " Un des objectifs, c’était évidemment que les gardes soient mutualisées ", explique le docteur Frédéric Müller, président de l’Association des Généralistes de la Haute Hesbaye Namuroise. " Qu’on ait moins de week-ends, qu’on soit de garde 12h et plus 24h comme c’était le cas auparavant ! Et on voit le résultat puisque des jeunes généralistes sont venus entretemps s’installer, rassurés de pouvoir s’appuyer sur cette organisation. "

L’ouverture du poste de Rhisnes a aussi permis de sécuriser les déplacements des médecins au domicile du patient. " Ils sont maintenant accompagnés par un chauffeur ", précise le docteur Isabelle Lupant, la coordinatrice médicale . " Il peut rentrer dans l’habitation si le médecin se sent en insécurité ou même pour apporter son aide au niveau de certains actes médicaux pour lesquels il a été formé ! "

Actuellement, 60 médecins épaulés par des assistants et 8 employés administratifs s’investissent dans cette structure dont le fonctionnement pourrait être menacé par le ministre fédéral de la santé. Celui-ci veut en effet réorganiser le système existant en réalisant des fusions et en augmentant les zones de couverture. Pour l’équipe médicale de Rhisnes, ce projet initialement prévu pour 2024 (mais qui fait l’objet d’un recours) met en péril la dimension familiale et de proximité du poste de garde.