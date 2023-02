Le post-partum durerait-il trois ans et pas trois mois ?

Ce qui est dit aux parents la plupart du temps, c’est "Voilà l’accouchement est passé, c’est fini. Or c’est à partir de là que tout commence" regrette Anne Roy. Il est essentiel d’informer les parents des difficultés qu’ils vont probablement rencontrer, et aussi de leur donner "les ressources disponibles venues soit des professionnels de la santé, soit des proches qui apportent des conseils de façon bienveillante. Il s’agit d’apprendre et de développer de nouvelles compétences. De grandir en quelque sorte".

Dans son ouvrage Le post-partum dure 3 ans, Anne Roy réunit des pistes de solutions pour vivre cette grande perturbation de façon plus sereine. Comme de créer dans les maternités des salles où les parents peuvent se rencontrer et échanger conseils et expériences, partager ses inquiétudes et créer des liens d’entraide. "Quand vous créez un groupe de jeunes parents, ils se rendent compte qu’ils vivent peu ou prou la même chose. Ils se rendent compte que leurs difficultés sont normales et légitimes et se donnent trucs et astuces. Ils en ressortent soulager, c'est comme si ils avaient pris 30 comprimés d’antidépresseurs".

D’autres idées sont développées dans ce livre comme de débriefer son accouchement auprès de l’équipe médicale ou auprès de sa sage-femme afin de confronter les points de vue pour éviter amertume et regrets. Ou celui de créer un métier d’aide-maman/ d’aide-sage femme/d’aide-parents comme aux Pays-Bas. Ou encore celle de parler à minimum un adulte chaque jour.