Le Portugal passe l’obstacle turc dans la douleur et jouera sa place au Qatar contre… la Macédoine du Nord

Dans les derniers instants de la partie, alors que le score ne bouge pas, la Turquie pousse et son attaquant Ünal reste au sol après un contact avec Fonte dans le rectangle. Après de longues minutes et l’intervention du VAR, l’arbitre désigne le point de penalty. Yilmaz s’élance, ouvre son pied… et trouve la barre ! (85') Les Portugais ont eu chaud ! Dans la foulée, Nunes, monté quelques minutes plus tôt, met fin aux espoirs de la Turquie et soulage tout un peuple portugais (3-1, 90+4').