Le Portugal frustre l’Espagne et vient chercher un partage à Séville

Le Portugal, dominé dans le jeu par l’Espagne, a réalisé une bonne opération en ouverture de sa campagne de Nations League. Les vainqueurs de la première édition ont ramené un partage de leur déplacement à Séville. Alvaro Morata avait ouvert le score en première période. Ricardo Horta a égalisé en fin de rencontre (1-1).



La République tchèque, qui a battu la Suisse (2-1), s'installe en tête de ce Groupe.



Possession de balle (60%), maîtrise du tempo et occasions (12 frappes au but), l’Espagne a eu toutes les cartes en main pour lancer sa campagne de la meilleure des manières. Elle a même eu la bonne idée de faire sauter le cadenas portugais avant la demi-heure.



Au bout d’une reconversion rapide avec Gavi à la baguette, la Roja fait mouche. La pépite du Barça dévore l’espace et isole Pablo Sarabia dans les 16 m. Le décalage est fait. Alvaro Morata, servi au point de penalty n’a plus qu’à conclure. L’attaquant de la Juve convertit la domination espagnole au marquoir de l’Estadio Benito Villamarín.



Gavi, gamin de Los Palacios y Villafranca dans la grande banlieue de Séville, est visiblement inspiré par l’air de son Andalousie natale. Du haut de ses 17 ans, il secoue la Seleçao. C’est encore lui qui est à la base de l’action qui voit Carlos Soler se heurter à Diogo Costa (29e). Mais les Espagnols ne trouvent plus la faille. Cristiano Ronaldo monte pour la dernière demi-heure après avoir donné de la voix le long de la touche.



Mais ce n’est pas de lui que vient l’étincelle. Joao Cancelo, secoué défensivement, se rattrape à l’autre bout du terrain. Son centre trouve Ricardo Horta. Sorti du banc, le buteur de Braga rétabli l’égalité (82e). Jordi Alba hérite encore de la balle de match. Sa tête fuit le cadre alors que Diogo Costa est encore au sol. L’Espagne a joué avec son bonheur et doit se contenter d’un point.