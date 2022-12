Le Portugal en passe six à la Suisse et fait forte impression, Gonçalo Ramos inscrit un triplé pour sa 1re titularisation

Le Portugal s’offre la Suisse 6-1 et rejoint le Maroc en quart de finale de la Coupe du monde ! Les Portugais ont largement dominé la rencontre réalisant leur meilleur match depuis le début de la compétition et faisant forte impression. Les spectateurs neutres se seront régalés devant ce spectacle footballistique.

Le sélectionneur national avait posé des choix forts avant le coup d’envoi, Cristiano Ronaldo, Joao Cancelo sur le banc, le jeune Gonçalo Ramos titularisé tout comme William Carvalho et Diogo Dalot.

Des choix qui s’avèrent rapidement payants puisqu’après un gros quart d’heure plutôt équilibré, c’est justement Gonçalo Ramos, 21 ans et meilleur buteur actuel du championnat portugais avec Benfica, qui ouvre le score d’une magnifique frappe. Un but d’une pureté impressionnante.

La seleçao prend de plus en plus de place dans cette rencontre et c’est l’inusable Pepe qui réalise le break peu après la demi-heure de jeu d’une tête rageuse sur un bon coup de coin de Bruno Fernandes.

Après la pause, le Portugal remonte sur le terrain avec d’aussi bonnes intentions et la Suisse ne semble pas trouver de solution miraculeuse.

Le jeune Ramos y va de son doublé à la 51e minute, à l’affût dans la surface il fait encore trembler les filets de Yann Sommer.

La rencontre s’emballe et se déséquilibre de plus en plus avec le but de Raphael Guerreiro quatre petites minutes plus tard.

Petite consolation pour la "Nati", l’honneur est sauf pour les Suisses grâce à la réduction du score de Manuel Akanji peu avant l’heure de jeu.

Mais la belle histoire continue pour le jeune Ramos qui réalise un triplé pour sa première titularisation en Coupe du monde ! C’est la première fois que cela arrive depuis Miroslav Klose avec l’Allemagne en 2002. Le joueur de Benfica laisse sa carte de visite à ceux qui ne le connaissaient pas encore avant ce huitième de finale.

Réclamé par le public et alors que la victoire est quasiment acquise, Cristiano Ronaldo monte au jeu à la 73e minute sous les acclamations de tout le stade. Il inscrira un but annulé pour un hors jeu de deux mètres et enverra un coup franc plein axe en plein dans le mur.

Pour couronner le festival, Rafael Leao inscrit un très joli but pour faire 6-1 et fixer le sourire de toute une nation.

Le Portugal se qualifie donc pour les quarts de finale où il affrontera le Maroc.