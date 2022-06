Le Portugal dispose de la République tchèque, l’Espagne se relance en Suisse

Petit événement à Oslo où pour une fois la machine à marquer Erling Haaland s’est enrayée. Cela n’était plus arrivé depuis plus d’un an et 7 matches en sélection. Et quand le Cyborg est grippé, la Norvège tousse offensivement. Les Vikings ont dû se contenter d’un partage 0-0 contre une équipe de Slovénie réduite à 10 à l’heure de jeu. Toujours invaincus les hommes de Solbakken conservent la première place de leur groupe en League B mais ils voient revenir la Serbie, victorieuse en Suède (0-1, but de Jovic) dans leur rétro.