Le Portugal a plus de chances que la France, le Brésil grand favori : les prédictions de la Coupe du monde

Le Brésil et l’Argentine étant dans la même moitié de tableau, la finale la plus probable (soit 11,9% de chances) opposerait donc le Brésil et le Portugal. A contrario, la finale la moins probable mettrait aux prises la Croatie et le Maroc (1,9% de chances).

Un duel France-Portugal en demi-finale à 51% de chances de tourner à l’avantage de la bande à Cristiano Ronaldo (même si celui-ci visite le banc des réservistes en ce moment). De justesse donc. La même probabilité qu’un succès français face aux Anglais au stade des quarts de finale cela dit.