Le Portugais Rui Costa signe pour un an avec Intermarché-Wanty-Gobert

La formation belge Intermarché-Wanty-Gobert a recruté l'ancien champion du monde Rui Costa, a annoncé mardi l'équipe dirigée par Jean-François Bourlart. Signant un contrat d'un an, le Portugais de 35 ans, fort de 13 saisons au plus haut niveau, rejoindra une équipe belge pour la première fois de sa carrière après six années avec UAE Team Emirates.

Costa, sacré champion du monde sur route à Florence en 2013 ,sera le premier coureur portugais à porter les couleurs de l'équipe belge. Outre son titre mondial, 26 autres victoires figurent à son palmarès de coureur cycliste professionnel. Vainqueur d'étape sur le Tour de France 2011 au sommet de Superbesse, il a ajouté deux autres succès sur la Grande Boucle deux années plus tard, au prix de deux impressionnants raids solitaires dans les Alpes, à Gap et au Grand-Bornand. Il compte dix participations au Tour et deux sur le Giro et la Vuelta.

Double champion national sur route et contre-la-montre, Rui Costa s'est forgé un impressionnant palmarès sur les épreuves World Tour d'une semaine. Il a remporté le Tour de Suisse trois années de suite (2012 et 2014) où il compte également 5 victoires d'étape. Vainqueur du Tour d''Abu Dhabi (2017), il a terminé sur le podium du Tour de Romandie (2012, 2013, 2014, 2019) et du Critérium du Dauphiné (2015). Il s'est également imposé sur de grandes classiques comme le GP Cycliste de Montréal (2011) et a réussi à se hisser sur le podium du Tour de Lombardie (3e en 2014) et de Liège-Bastogne-Liège (3e en 2016).

"Je suis très heureux de recevoir la chance de contribuer au succès de l'équipe Intermarché-Wanty Gobert la saison prochaine. Je pourrai profiter de nouvelles opportunités dans cet environnement où l'on croit en ma valeur en tant qu'athlète. Loyauté, confiance et respect sont des principes auxquels l'équipe et moi-même attachons beaucoup d'importance. Je veux faire preuve de combativité pour atteindre les objectifs de l'équipe, et je rêve de pouvoir conquérir de nouvelles victoires", a déclaré Costa sur le site de la formation qui compte sur lui pour remplir le précieux rôle de capitaine. "Il s'est forgé un impressionnant palmarès en combinant talent, travail acharné et compréhension de la course. Ce sont ces qualités qui permettront à des coureurs comme Lorenzo Rota ou Georg Zimmermann de franchir une nouvelle étape dans leur carrière. Rui Costa est motivé pour transmettre son expérience et jouer un rôle important dans les Grands Tours, aux côtés de coureurs comme Louis Meintjes ou Biniam Girmay", conclut le communiqué d'Intermarché-Wanty-Gobert, qui avait annoncé lundi l'arrivée en 2023 du Néerlandais Mike Teunissen (Jumbo-Visma).