Le portrait de Yibai Chen, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Yibai Chen vient de Chine, il a vingt ans, et il joue sur un violoncelle de Carlo Giuseppe Testore de 1709.

Il a commencé à jouer du violoncelle dès l’âge de 4 ans. Sa maman écoutait de la musique classique dans la voiture, et lui, en entendant cette musique, était ému aux larmes. Elle s’est dit qu’il devait avoir un don pour la musique classique, et elle lui a laissé le choix entre trois instruments, le piano, le violon ou le violoncelle.

J’ai choisi le violoncelle parce que je voulais le son le plus grave

Il est très triste de ne pas pouvoir être en contact avec ses proches, sa famille et sa petite amie. Parce qu’en Chine, à cause du coronavirus, ils sont toujours en confinement strict : il n’a pas pu les voir depuis près d'un an ! Ils lui manquent beaucoup et avant d’être isolé lui-même pendant cette semaine à la Chapelle, il avait besoin de parler librement à sa petite amie pour la réconforter.