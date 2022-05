Le portrait de Taeguk Mun, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Taeguk Mun vient de Corée du Sud, il a 28 ans. Il joue sur un violoncelle de Giovanni Grancino, c’est un instrument qui date de 1697.

Son parcours musical a commencé très tôt, puisque ses parents l’ont inscrit à des cours de piano, dès l’âge de 3 ans, mais il s’est mis au violoncelle dès qu’il a eu 4 ans.

Avec le recul, il pense maintenant qu’il préfère s’exprimer en musique avec son violoncelle plutôt que par les mots.

Son violoncelle, un Giovanni Grancino, datant de 1697, a été fabriqué à Milan et il a selon lui, une belle sonorité de ténor, il trouve qu’il sonne un peu comme un roc ! On ne devrait pas le dire, mais certains instruments valent plus d’un million de dollars ! Et son violoncelle, eh bien, on va dire qu’il a la valeur d’une maison de bonne taille, une comparaison qui le fait bien rire…