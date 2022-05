Le portrait de Stéphanie Huang, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Un concours c’est une épreuve très stressante, elle a ressenti des sensations qu’elle n’avait jamais ressenties auparavant.

Pour résister, elle fait du travail mental qui consiste à se mettre dans un mood très positif, pour contrôler son stress.

Normalement, elle préfère la méditation guidée qu’elle exerce avec son téléphone, mais avec la règle imposée par la Chapelle durant cette semaine de mise en loge, elle va juste faire des exercices de respiration. Il faut forcément une discipline, quelque chose qu’elle a acquis depuis son plus jeune âge, et donc, pas question de sortir en période de concours, même si elle ne se considère pas non plus comme une fêtarde…

"J’ai un peu l’impression que c’est surréaliste ce qui m’arrive, parce que c’est vrai que j’ai grandi en regardant le Concours Reine Elisabeth à la télé, avec mes parents, on regardait toujours la finale, mais jamais je ne me suis dit : je veux être là ! Ça me touche beaucoup, et en plus le public belge est tellement chaleureux !"