Le portrait de Petar Pejčić, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Petar Pejčić s’inspire beaucoup des athlètes sportifs quand il s’agit de se préparer, il considère que c’est le même type d’expérience : "Quand vous travaillez environ 10 heures par jour, pendant des mois, votre corps commence à le sentir, et il vous lâchera si vous n’êtes pas prudent". Les grands sportifs comme Kobe Bryant, Michael Jordan, les grands boxeurs comme Mohamed Ali, ou même Novak Djokovic, "le plus grand joueur de tennis de tous les temps" (et Serbe, également, ndlr) ont changé la donne dans l’histoire du sport.

Le finaliste n’a pas l’ambition de "changer la donne", mais il veut laisser son empreinte dans l’histoire de la musique et il est prêt à tout sacrifier pour cela, sans problème !