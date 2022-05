D’après Marcel, tous les violoncellistes sont sympas les uns envers les autres, parce qu’ils partagent tous les mêmes problèmes : l’instrument est grand, et il faut le porter sur son dos, et à la Chapelle, où il vient de retrouver Taeguk Mun, et Petar Pejčić, l’ambiance est très bonne, sans aucun sentiment de rivalité.

La finale sera un succès si j’arrive à oublier sur scène que c’est un concours…

Un défi pour le jeune violoncelliste qui en fait son but principal.