Le portrait de La Tribune : Jules Van Cleemput, l'oiseau fait son nid dans le vestiaire carolo

Petit à petit Jules Van Cleemput est en train de se faire une place au soleil en bord de Sambre. Dans leurs riches histoires, les zèbres ont souvent accueillis et fait briller des joueurs flamands au Mambourg. Nul doute que Jules Van Cleemput voudra à sa manière marquer l'histoire du Sporting Carolo.

Van Cleemput a retrouvé la forme et le sourire après une saison compliqué l'an dernier. Physiquement et mentalement surtout, tout n'a pas toujours été rose pour l'ancien Malinois. Il revit à nouveau. Le joueur semble totalement lancé et peut devenir au final un cadre dans le vestiaire carolo. À 24 ans Van Cleemput est prêt à franchir de nouvelles étapes dans sa carrière.