Le portrait de La Tribune : Christian Bruls, l'homme à la carrière mystère

Saint Trond a signé un petit exploit hier au Parc Duden, en gagnant face à l’Union invaincue depuis 10 matches, le Saint Trond de Christian Bruls peut voir l’avenir tranquillement en cette fin de phase régulière.

Avec déjà 6 buts et 4 assists au compteur, Bruls réalise, à 33 ans, une saison plaine au Stayen, peut-être la plus aboutie depuis ses débuts en D1 il y plus de 12 ans.

Le joueur originaire d’Amblève a tenté sa chance dans beaucoup de clubs et est passé par la Ligue 1, La Gantoise et le Standard. Son talent n’a pas toujours été considéré à sa juste valeur.

Parfois décrié par le passé à cause de son hygiène de vie, Bruls vit les matches comme il vit la vie au quotidien. Et il compte encore faire parler de lui le plus longtemps possible.