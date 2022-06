Le portrait de Jeremias Fliedl, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Jeremias Fliedl a 22 ans, il vient d’Autriche, et il joue sur un Stradivarius de 1693.

Le violoncelliste a commencé à étudier son instrument vers l’âge de 5 ans. Il a un souvenir charmant à ce sujet, il avait pris le violoncelle de sa sœur entre ses jambes, et il faisait semblant de jouer, alors qu’il ne savait même pas ce qu’était un violoncelle !

Il est très fier de son violoncelle, il le trouve magnifique, l’instrument a été fait par Stradivarius à une époque où les violoncelles étaient fabriqués beaucoup plus grands que les modèles courants, et donc, il a sans doute dû être raccourci au 19e siècle. Si on s’y connaît un peu, on peut repérer les marques des coupures qui ont été faites sur l’instrument.