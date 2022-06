Le portrait d’Oleksiy Shadrin, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Il s’est réveillé le 24 février à 5 heures du matin, sous les bombes à Kharkiv. Il devait y jouer un concert, qui a été annulé, et il a sauté dans sa voiture en direction de l’Ouest de l’Ukraine, un voyage qui lui a pris 30 heures, il a dormi dans sa voiture, mais son violoncelle était avec lui. Il a passé un mois là-bas, il ne pouvait pas sortir, c’était presque impossible à cause de la mobilisation, puisqu’aucun homme de 18 à 60 ans n’était autorisé à quitter le pays. Mais quelqu’un l’a aidé, et il a pu heureusement partir. Il a roulé vers la Chapelle en passant par l’Allemagne, et le voilà en Belgique.

A la Chapelle, il n’y a pas grand-chose à faire, à part se promener, ou lire, mais c'est probablement la marche qui l'aide à échapper au stress.