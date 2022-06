Le portrait d’Hayoung Choi, finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022 violoncelle

Hayoung Choi a 24 ans, elle vient de Corée du Sud, et elle joue sur un violoncelle de Nicolas Bergonzi.

Elle a commencé à étudier le violoncelle à l’âge de 6 ans, un peu par hasard, parce que sa Maman allait à des cours de violoncelle en groupe. Et elle a voulu l’accompagner.

Evidemment, elle était beaucoup trop petite, et les autres musiciens étaient plus âgés. Et il n’y avait pas de chaise assez basse pour elle, non plus ! Donc, elle a dû empiler 6 matelas de yoga les uns sur les autres pour pouvoir s’asseoir. Et on lui a donné un violoncelle plus petit, un huitième. C’est comme cela que tout a commencé.