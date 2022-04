Le porter de femme : Sum présente un nouveau sport dans le Cactus

Les activités physiques deviennent de plus en plus diverses, chaque jour on peut en découvrir une nouvelle ; et pour cause, Sum présente " Le porter de femme", un nouveau sport loin d’être simple pour lui…

"Il s’agit donc d’une course d’obstacles sur 380 mètres. Déjà, là, on m’a perdu. Les mots : course, obstacle, 380 m. Ce sont des mots aussi difficiles à entendre, pour moi, que les mots sympathie et humilité pour Georges-Louis Bouchez."