"Le port du masque dès 6 ans n’est pas illégal", tranche le tribunal de première instance de Namur

Le port du masque en intérieur dès l’âge de six ans est obligatoire en Belgique depuis le 4 décembre 2021. Une mesure controversée que 240 familles ont attaquée devant la justice namuroise via l’ASBL Notre Bon Droit. Leurs avocats avançaient que cette obligation est illégale et va à l’encontre des intérêts des enfants. Ce mardi 15 février 2022, le tribunal de première instance de Namur vient de les débouter.

"C’est vraiment une grande déception" commente Me Laura Merodio, avocate de l’ASBL Notre Bon Droit. "On aurait envisagé d’office un appel si le dernier codeco n’avait pas annoncé la suppression de la mesure dès le 18 février".