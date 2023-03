Le port du masque a-t-il encore un sens dans le milieu médical ?

"Le ras-le-bol des médecins est remonté jusqu’au Conseil Supérieur de la Santé" explique le virologue Yves Van Laethem. Le Conseil Supérieur de la Santé a soumis un avis au gouvernement. "Pour avoir un système global dans lequel on pense que le masque n’est plus là contre le coronavirus mais contre les infections respiratoires et donc est utile à certains moments de l’année et inutile à d’autres moments y compris au sein de l’hôpital". L’obligation du port masque dans le milieu médical pourrait donc être suspendue dans quelques semaines. "Le VRS nous a quitté, la grippe nous a quitté, nous sommes actuellement dans une vaguelette de covid. Elle devrait se terminer dans deux ou trois semaines. On peut donc espérer que l’obligation du port du masque soit suspendue et qu’il ne sera réactivé qu’en automne et pour la période la plus courte possible".