Le port de Zeebrugge disposera bientôt du plus grand pont mobile d'Europe

L'édifice permettra une meilleure accessibilité entre les ports extérieur et intérieur, mais sera aussi une infrastructure plus sûre pour les cyclistes. "Il ne faut pas sous-estimer l'importance de ce pont pour tous ceux qui se déplacent à vélo vers et depuis le port et pour les employés des 300 entreprises portuaires de Zeebrugge", insiste, de son côté, Dirk De Fauw, bourgmestre de Bruges et président du conseil d'administration du port.

Via l'Escaut occidental, la section centrale rotative du pont a été transportée sur un ponton maritime depuis Wondelgem jusqu'à Zeebrugge. Ce week-end, elle sera mise en place. Après les dernières phases de finition et de test, le pont sera mis en service dans le courant du mois d'avril.