Le Port de Bruxelles a un nouveau capitaine depuis le 2 mai dernier en la personne de Jerry Vanhemelen, 39 ans, capitaine au long cours, qui a fait l'essentiel de sa carrière dans la marine marchande.

Celui-ci reprend le poste laissé vacant par le départ à la retraite du capitaine précédent, Philippe Herman.

Titulaire d'un master en sciences nautiques de l'Antwerp Maritime Academy, Jerry Vanhemelen dispose d'une vaste expérience de commandement, il commandait un bateau d'exploration au large des côtes australiennes avant sa nomination comme capitaine du Port de Bruxelles et prend la tête des services opérationnels du Port de Bruxelles, qui regroupent 35 membres du personnel.

Outre les services de sécurité et la surveillance du domaine portuaire, les équipes de la capitainerie gèrent au quotidien les mouvements de bateau sur les 14 kilomètres de voie d'eau en Région de Bruxelles-Capitale, et assurent le bon fonctionnement des ouvrages d'art (trois ponts mobiles et deux écluses).

Ce sont aussi les services opérationnels qui assurent la propreté du canal grâce à trois bateaux nettoyeurs. En tant que port maritime, le Port de Bruxelles est tenu de disposer d'un capitaine de Port, qui exerce aussi la fonction d'officier de police judiciaire pour l'ensemble du domaine portuaire.