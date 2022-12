Le port de Barcelone accueillera le grand départ de la Vuelta 2023

La Vuelta a dévoilé ce mardi l’endroit depuis lequel l’édition 2023 s’élancera. Les organisateurs ont choisi la ville de Barcelone pour les premiers coups de pédale de la prochaine édition. Le grand départ sera donné le 26 août sur le port de la capitale catalane.

C’est la deuxième fois depuis la création du Tour d’Espagne que Barcelone est choisie pour accueillir le départ après 1962.

La ville de Barcelone sera une fois ville départ et deux fois ville arrivée lors de cette Vuelta 2023. La première étape sera un contre-la-montre par équipes de 14,6 km dans les rues de Barcelone. Les coureurs s’élanceront du Port olympique et serpenteront dans les rues pour passer devant les endroits les plus emblématiques de la ville.

La capitale de la Catalogne sera également le lieu de l’arrivée de la deuxième étape qui partira de Mataró. Le parcours de 181,3 km présentera deux difficultés, le Coll de Sant Bartomeu (3e catégorie) et le Coll d’Estenalles (2e catégorie) dans ce qui sera considéré comme une étape de moyenne montagne.

La course à la succession de Remco Evenepoel portera donc un accent catalan dans les premiers jours de course et pourrait prendre un accent allemand pour les superstitieux puisqu’en 1962, lorsque la Vuelta s’était élancée de Barcelone, c’est l’Allemand Rudi Altig qui avait remporté le classement général.